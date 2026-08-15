FETÖ'nün kaçırdığı milyonluk yatlar geri dönüyor! Mahkeme kararı kesinleşti

Türk Altın Holding'in, ABD'de kazandığı dava kesin hükme bağlandı. Türk Altın İşletmeleri'nin FETÖ/PDY bağlantılı eski yönetici tarafından ABD'li Sentinel Global Partners USA adlı şirkete usulsüz olarak devredilen üç yatın mülkiyeti için açtığı ve kazandığı davanın kesinleşmesiyle beraber yatların Türk Gemi Sicili'ne tescil süreci başlatıldı.

TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ'den, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ABD'deki yetkili makamlar nezdinde, bahsi geçen yatların kaydının ATP Marin Inc. adına gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında, söz konusu yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc. adına Türk Gemi Sicili'ne tescil edilmesine yönelik işlemlere başlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Varlık Fonu şirketi Türk Altın Holding, ABD'de bir şirkete tartışmalı şekilde devredilen 10 milyon Euro değerinde üç yatla ilgili açtığı davayı kazanmıştı. Dava sonucunda Türk Altın Holding'in şirketi ATP Marin Inc'e ait olan M/Y İpek, Angel's One ve Angel's Three adlı üç yatın Türkiye'ye getirilip, ABD bayrağından Türk bayrağına geçiş işlemleri için harekete geçildi.

Şirketin FETÖ/PDY ile irtibatlı eski yöneticileri tarafından Sentinel Global Partners USA Inc. adlı şirkete muvazaalı işlemler ile devredilen ve ABD'nin Delaware Eyaleti'nde tutulan yatların devrine ilişkin işlemin iptali ve yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc.'e ait olduğunun tespitine yönelik ABD'de açılan davada, mahkeme devir işlemini iptal etti.

Türk Altın'ın hissedarlarından TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, ilgili karar sonucunda yatların mülkiyetinin ATP Marin Inc. tarafından geri alınarak Türk Gemi Sicili'ne tescil işlemlerinin tamamlanacağı bildirilmişti.