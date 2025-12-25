FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe: 20 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarına sızdığı tespit edilen örgüt yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün "kamu mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösteren isimleri mercek altına aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli için operasyon başlatıldı.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre savcılık, şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik teknik incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerde, şüphelilerin bu operasyonel hatlar aracılığıyla özel bir haberleşme ağı oluşturdukları ve irtibatlarını bu kanaldan sağladıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, örgütün sıkça başvurduğu iletişim yöntemlerinden olan ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık aramalar yaparak diğer örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları saptandı. Dosyada, şüphelilerin bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere karıştıklarına dair beyanların bulunduğu da kaydedildi.

İHRAÇ EDİLENLER VE AKTİF GÖREVLİLER LİSTEDE

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair somut deliller elde edilen 20 kişilik şüpheli listesinin ayrıntıları da netleşti. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin çeşitli kamu kurumlarında görevli oldukları, bunlardan 14'ünün daha önce ihraç edildiği, 5'inin halen aktif görevde bulunduğu ve 1 kişinin ise sivil olduğu bildirildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Gözaltı kararlarının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ankara merkezli olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon yürütüyor.

