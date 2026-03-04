FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 3 ilde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Soruşturma, örgütün kamu kurumlarındaki faaliyetlerine odaklanıyor. İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ve kolluk kuvvetleri, şüphelileri tespit etmek için titiz ve koordineli bir çalışma yürüttü.

BYLOCK KULLANICISI 3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock yazışma programını kullandığı belirlenen 3 kişi saptandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin kamuda halen aktif olarak çalıştığı, diğer iki şüphelinin ise daha önce meslekten ihraç edildiği bildirildi.

Savcılığın verdiği talimatlar doğrultusunda Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kesintisiz olarak sürdürülüyor.