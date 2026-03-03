FETÖ'nün kara kuvvetleri yapılanmasına Ankara merkezli 9 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içine yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı kişiler tespit edildi.

Şüphelilerin, sivil imamlarla haberleşmek ve iletişim sağlamak amacıyla Ankara'nın çeşitli semtlerinde bulunan bakkal, büfe ve market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullandıkları belirlendi.

Bu tespitlerin ardından Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN ÇOĞU ASKERİ PERSONEL

Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerin mesleki durumları ve rütbeleri şu şekilde açıklandı:

5'i aktif görevde subay (Albay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbelerinde)

5'i aktif görevde astsubay

9'u emekli veya ilişiği kesilmiş subay/astsubay

1'i aktif görevde kamu personeli

2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, aranan 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince sürdürülüyor.