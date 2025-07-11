FETÖ’nün kritik ismi Veysel Özkan gaybubet evinde yakalandı

Bitlis Emniyeti'nden ihraç edilen eski İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan, İstanbul’da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özkan, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
FETÖ’nün kritik ismi Veysel Özkan gaybubet evinde yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan, İstanbul’da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmalar sonucu, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile meslekten ihraç edilen Özkan’ın İstanbul’da gizlendiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi iş yerine gittiği sırada, kaldığı gaybubet evinin önünde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Veysel Özkan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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