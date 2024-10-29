FETÖ'nün mahkeme kararıyla ilgili iddialarına DMM'den net cevap

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), FETÖ'ye ait propaganda hesaplarından paylaşılan "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Genelkurmay Çatı Davası'nda verdiği karara göre 'Yurtta Sulh Konseyi'nin olmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararında 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerin açıkça yer aldığını vurguladı:

"Kararda, 'Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır' tespitine yer verilmiştir."

Ayrıca, Yargıtay'ın kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, kararda "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.