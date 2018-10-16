Örgüte finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 37 kişiden 25'i yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 25'i yakalandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'ini yakaladı.



Devam eden operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.