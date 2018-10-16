İbadi’den Kerkük açıklaması
İbadi’den Kerkük açıklaması
Tezkere kabul edildi
Tezkere kabul edildi
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ermenistan Başbakanı istifa etti
Ermenistan Başbakanı istifa etti

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

Örgüte finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 37 kişiden 25'i yakalandı

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 25'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'ini yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.