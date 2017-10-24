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FETÖ'nün medya yapılanması davasında Murat Aksoy, Atilla Taş ve Davut Aydın tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında Murat Aksoy, Atilla Taş ve Davut Aydın tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, duruşma savcısının Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet,  duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

Etiketler; #fetö
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