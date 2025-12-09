FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı: 6 ilde eş zamanlı operasyon, 13 gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde 6 ilde yapılacak operasyonlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün şirket yapılanmasına ve bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldı.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI İDDİALARINA YÖNELİK DELİLLER TOPLANDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şirket yapılanmasını ve bu yapı üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen finans faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla MASAK incelemeleri ile teknik ve fiziki takipler gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen paraların yine yurt dışında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla geçmiş dönemlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına aktarıldığına dair deliller elde edildi.

Bu kapsamda belirlenen 13 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 6 ilde bugün itibarıyla eş zamanlı şekilde gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülmeye devam ediyor.