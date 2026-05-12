FETÖ'nün sınav çarkına darbe! 2014 ALS soruları için düğmeye basıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz çalışmalar, 2014 ALS sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY üyeleri tarafından ele geçirildiğini ve sistematik bir şekilde dağıtıldığını ortaya koydu. Sınavda usulsüzlük yaptığı, soru verdiği veya aldığı tespit edilen örgüt mensubu 7 şüpheli hakkında yargı süreci başlatıldı. Bu hamle, örgütün askeri okullara sızma stratejisinin geçmişe dönük deşifre edilmesi noktasında büyük önem taşıyor.

ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 4 farklı ilde 12 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, şüphelilerin yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesi işlemlerinin sürdüğü bildirildi.