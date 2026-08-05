FETÖ'nün suikast timindeydi: Her şeyi tek tek itiraf etti!

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Karatepe'nin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki 4 gün süren sorgusunda verdiği 69 sayfalık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Örgütle ilk temas 1998 yılında başladı

İfadesinde FETÖ ile ilk temasının 1998 yılında Eskişehir'de ortaokul son sınıftayken başladığını belirten Karatepe, örgütün "ışık evlerine" giderek ders çalıştığını aktardı. Askeri lise sınavı sürecinde İzmir'e gittiklerini, ardından Maltepe Askeri Lisesi'ni kazanarak 1998'de eğitimine başladığını belirten firari terörist, örgüt yapılanmasındaki ilk yıllarını detaylarıyla anlattı.

"15 Temmuz akşamı faaliyet olacağı söylendi"

Darbe girişimine giden süreçteki kritik toplantıları anlatan Karatepe, 9-10 Temmuz 2016 tarihlerinde Bahçelievler'deki bir hücre evinde yapılan toplantıda Özel Kuvvetler'deki birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

15 Temmuz 2016 günü Kara Harp Akademisi'nde yaşananları aktaran Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

Toplantı ve Gizlilik: Öğretim Başkanı Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın konferans salonunda öğrencileri toplayarak verilecek emirlere uyulması yönünde konuşma yaptığı belirtildi.

Hareketlilik ve Hazırlık: Saat 14.30-15.00 sıralarında kantinde buluştukları Yüzbaşı İsmail Yiğit'in "bahsedilen faaliyetin bu akşam olacağını" söylediği aktarıldı. Karatepe, lojmandaki evine giderek sivil kıyafetler giydiğini, kamuflajını poşete koyduğunu, telefon ve beylik tabancasını ise evde bıraktığını beyan etti.

Havalimanı ve Çiğli Sevkıyatı: Otoparkta toplanan sivil kıyafetli ÖKK personeliyle araçlara binilerek 20.00-21.00 sıralarında askeri havalimanına geçildiği, burada Binbaşı Şükrü Seymen ile buluşulduğu ve Cougar tipi helikopterle Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gidildiği ifade edildi.

"Erdoğan talimatını Çiğli'de öğrendim"

Karatepe, Çiğli Askeri Hava Üssü'nde MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast talimatını ile hedefin detaylarını ilk kez burada öğrendiğini iddia etti. Emniyetteki 4 günlük sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edilen Karatepe'nin işlemleri sürüyor.