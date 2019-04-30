FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı. Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda, halen görevde olan 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı. İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olan polis memurlarının da yer aldığı 18 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı ülke genelindeki kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerdeki hatların içeriklerinin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalandı.



Adliyeye getirildikten sonra savcılık ifadelerini tamamlanan 184 şüpheliden 153'ü, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Hakimlik sorguları sabah saatlerinde tamamlanan 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, 16 şüphelinin ise mevcut delil durumu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması ile şahsi veya ailevi sağlık mazeretleri nedenleriyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.



26 şüpheli firari



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalanmıştı. Savcılıktaki ifadeleri alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Kalan 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.



Altısının yurt dışında olduğu tespit edilen 26 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.



KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYON



Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, bir yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenciyle bir askeri personelden sorumlu "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



İZMİR VE MANİSA'DA OPERASYON



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün mahrem fişleme bilgilerinden deşifre edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerin İzmir ve Manisa'da düzenlediği operasyonda, 3'ü halen görevde olan polis memuru, meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru ile emekli 4 polis memuru ve komiser yardımcısıyken başka kuruma atanan bir kişi gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.