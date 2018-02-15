Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanığın tahliyesine hükmedildi.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’deki Alibey Spor Salonu’nda yapılan duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar ile avukatları tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Bazı sanıklar ve avukatları ise, savunma yapmak için süre istedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski piyade teğmen olan tutuklu sanıklar Yunus Emre Ediz, Yunus Enver Sarıaslan, Ahmet Ağaç ve Hüseyin Filibe’nin tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.



Heyet, savunma için süre talebinde bulunan sanıklara bir sonraki celseye kadar süre verdi. Bir daha süre vermeyeceği ikazında bulunan heyet, tutuklu sanıkların cezaevindeki avukat görüş kısıtlaması kararlarını da kaldırdı.



Heyet, bir sonraki duruşmanın 15-16 Mart’da Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda yapılmasını kararlaştırdı.