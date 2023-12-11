FETÖ'nün Yerel Seçim Atağı! Başta AK Parti Olmak Üzere...

Türkiye, 15 Temmuz Amerikancı Darbesi'nden sonra, FETÖ terör örgütüyle mücadelede büyük yol katetse de FETÖ unsurları Türkiye'den tamamen temizlenebilmiş değil. Vatan Partisi'nin açıklamaları sonrası gündeme gelen üniversitelerdeki FETÖ yapılanması bu gerçeği gözler önüne seriyor. Temizlenemeyen FETÖ unsurları, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalara başladı.

FETÖ'nün Yerel Seçim Taktiği

Seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde, siyasi partilerin de seçim takvimleri belli oldu. Bir çok siyasi partide aday adaylığı süreçleri tamamlandı. Yerel seçimlerin yaklaşmasını fırsat bilen FETÖ, partilere sızmak ve belediyelerde kadrolaşmak için bu durumu fırsat bildi. Yenişafak'ın haberine göre FETÖ mensupları, başta AK Parti olmak üzere siyasi partilerden aday adaylığı başvuruları yaptı. FETÖ, kendine yakın isimlerin de adaylık başvurusu için lobi faaliyeti yürütüyor. FETÖ'nün il, ilçe, belediye başkanlığı adaylığının yanı sıra belediye meclislerine de elemanlarını yerleştirmek için yoğun çaba içerisinde olduğu kaydedildi. FETÖ'nün bu girişimini daha önce siyasi faaliyette bulunmamış ve deşifre olmamış isimler üzerinden yürüttüğü kaydedildi.

Kendi Adayları İçin Bilindik Taktikler Devrede

FETÖ, istediği isimlerin aday gösterilmesi için daha önce kullandığı 'iftira ve yalan' taktiğini devreye soktu. Kendine yakın isimlerin adaylığının kesinleştiği dedikodusunu yayan örgüt, böylece diğer adayların moralini düşürerek adaylık için şansı yüksek isimlerin yarıştan düşürmek istiyor. Ayrıca potansiyel isimler yerel düzeyde devreye sokulan karalama, iftira ve dedikodu marifetiyle gözden düşürülmeye çalışılıyor.

Sandıklarda Manipülasyon

FETÖ’nün sızmasına karşı siyasi partilerin aday belirleme komisyonlarının ince eleyip sık dokuması gerektiği, özellikle de referans zincirine dikkat edilmesinin kritik olduğu vurgulanıyor. Kripto FETÖ’cülerin adaylık vizesi alamaması için kolluk güçlerinin istihbarat birimlerinden ve yargı kurumlarından net bilgi akışının önemine dikkat çekiliyor. 15 Temmuz ile ilgili soruşturmalar ve mahkeme dosyalarındaki ifadelerin iyice gözden geçirilmesi öneriliyor. FETÖ’nün 2024 mart seçimlerine ilişkin ikinci hamlesinin sandık kurulları üzerinden olduğu ifade ediliyor. Seçimin sağlıklı işlemesine gölge düşürmek ve oy sayım işleminde manipülasyonlar yaparak seçim sonuçlarını bulandırmak ve toplumu germek isteyen FETÖ’nün siyasi partilere sandık müşahitliği üzerinden de sızmayı planladığı belirtiliyor.