Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si halen görevde olan 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı işlemlerine başlandığı bildirildi.