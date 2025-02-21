FETÖ’ye finans sağlayan döner zincirine kayyum!

FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Maydonoz Döner’e ait 21 şirkete mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ’ye finans sağlayan döner zincirine kayyum!
Yayınlanma: Güncellenme:

TMSF’den yapılan açıklamada, şirketlerin faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulanarak, kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması amacıyla şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. İnternet siparişleri başta olmak üzere, şirketlerin hizmetleri kesintisiz sürdürülecektir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haberler ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakan Yerlikaya: 353 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Döner zincirinin franchise sistemiyle çalıştığını belirten Yerlikaya, FETÖ ile bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık verildiğini açıkladı.

Ayrıca, şubelerin örgüte finans sağlamak amacıyla kullanıldığını belirten Yerlikaya, bu şubelerden “himmet” alındığını, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgütle bağlantılı esnaflar üzerinden kuyumcu gibi sektörler aracılığıyla aktarıldığını ifade etti. Maydonoz Döner’in yurt dışındaki bayilikleriyle örgütün uluslararası para transferlerini kolaylaştırdığı da tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ses kaydındaki kişi kim?Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ses kaydındaki kişi kim?Gündem
fetö finansman döner
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!