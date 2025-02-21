FETÖ’ye finans sağlayan döner zincirine kayyum!

TMSF’den yapılan açıklamada, şirketlerin faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulanarak, kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması amacıyla şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. İnternet siparişleri başta olmak üzere, şirketlerin hizmetleri kesintisiz sürdürülecektir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haberler ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakan Yerlikaya: 353 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Döner zincirinin franchise sistemiyle çalıştığını belirten Yerlikaya, FETÖ ile bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık verildiğini açıkladı.

Ayrıca, şubelerin örgüte finans sağlamak amacıyla kullanıldığını belirten Yerlikaya, bu şubelerden “himmet” alındığını, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgütle bağlantılı esnaflar üzerinden kuyumcu gibi sektörler aracılığıyla aktarıldığını ifade etti. Maydonoz Döner’in yurt dışındaki bayilikleriyle örgütün uluslararası para transferlerini kolaylaştırdığı da tespit edildi.