FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 77 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli, 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonu "Kıskaç-40", bu kez örgütün finansal yapılanmasını hedef aldı. Antalya’da başlatılan operasyon çerçevesinde, döner restoranı zinciri üzerinden örgüte finansman sağlandığı tespit edildi. 353 şüpheli arasında yer alan 77 kişi, Antalya Adliyesi’ne sevk edilerek adli işlemlere başlanmış oldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, döner restoranı zincirinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesi de bulunuyor. Güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheliler arasında ayrıca, KHK ile ihraç edilen hakimler ve kamu görevlileri de yer alıyor. Şüphelilerin, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle uzun süreli soruşturmaya tabi tutulduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıskaç-40" operasyonunun FETÖ’nün finansal kaynaklarına büyük darbe vurduğunu belirtmişti. Bakan Yerlikaya, operasyonun, FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen döner restoranı zinciri üzerinden yapıldığını ve 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.