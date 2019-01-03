Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Hükümet Fetullah Gülen’in iadesi için bastırıyor.

Trump konuyu tartıştıklarını söyledi.

Adalet Bakanı önümüzdeki günlerde konu ile ilgili olarak ABD’den bir heyetin geleceğini bildirdi.

ABD “elemanını” verir mi?

Pek örneği yok.

Apo gibi pimini çekip Türkiye’ye gönderirse ayrı.



ABD YAPAR

Ama son günlerde Ankara’nın derin kulislerinde, “ABD Fetullah Gülen’e vatandaşlık verdi” bilgisi dolaşıyor.

Ne kadar doğru bilmem.

Ancak ABD’nin yapmadığı bir şey değil!



FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede sorunlar var.

Başka tarikatlara geçip “renklenen” FETÖ’cüler “tehlikeyi atlattık” havasında.

Özellikle doğu ve güneydoğudaki üniversitelerde pozisyonlarını koruduklarına ilişkin çok sayıda bilgi geliyor.

Diğer tarikatlar içinde palazlanıyorlar.

Peş peşe yapılan seçimler de onları rahatlatmış gibi.



SORUŞTURMALAR

FETÖ soruşturmaları da kafa karıştırıyor.

TSK, emniyet, yargı tamam.

Ama üniversitelerde cirit atıyorlar.

Bürokraside hâlâ etkili konumda olanlar konuşuluyor.

İş dünyasında da durum aynı.

“Parası olan kurtuluyor” algısı iyice yerleşti.



SİYASİ AYAK

En çok tartışılan siyasi ayak.

Siyasi ayağın üzerine gidilmemesi güven sarsıyor.

Üstelik FETÖ’cü diye bilinen isimlerden aday yapılanlar bile var.

AKP içi bile kaynıyor.

Pensilvanya’ya gidip el öpenlerin el üstünde tutulmasına itiraz var.

Arşiv fotoğraflar elden ele dolaşıyor.



YARGILAMALAR

15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi ile ilgili davaların önemli bölümünde karar çıktı.

2 bine yakın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ama yine de kafa karıştıran gelişmeler yaşanıyor.

FETÖ’cülüğü sabit kişilerin tahliyeleri, sonra yapılan itirazlar, yeniden tutuklama kararları, ...

Bazı gariplikler olduğu açık.



SABOTAJLAR

Bir de FETÖ ile mücadeleye yapılan sabotajlar var.

Siyasi ayağın üstüne bir türlü gidilmiyor.

Ama Emin Çölaşan, Necati Doğru hakkında FETÖ suçlaması gündemde.

Sanırım buna en çok FETÖ sevinmiştir.

Bir AKP’linin ifadesiyle;

FETÖ ile mücadeleye “sabotaj” gibi bir şey.



ERDOĞAN YALNIZ

Konu FETÖ ile mücadeleye gelince herkesin ortak kanısı şu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelede kararlı. Ama yalnız. AKP’de mücadeleyi zamana yayıp sulandırmaya çalışanlar var. Muhalefet ise FETÖ ile mücadele konusunda ayak sürüyor. ‘Gizli FETÖ’ de soruşturma ve davaları etkisizleştirmek için her yolu deniyor.”

Gözüken şu:

Erdoğan’dan korkmasalar işi gevşetecekler.

Hemen uyaralım;

FETÖ ile mücadelede zafiyetin bedelini tüm Türkiye öder.

Herkesin bu bilinçle hareket etmesi şart!