Ergenekon kumpasında hedef alınan akademisyenlerden Emin Gürses, son yayımlanan KHK ile ihraç edilen akademisyenler konusunda kuşkulu olduğunu belirterek, ‘FETÖ üniversiteleri vardı, hocalarına ne oldu?' diye sordu.

Prof. Dr. Emin Gürses, son yayımlanan KHK ile ihraç edilen akademisyenler kuşkulu olduğunu söyleyerek, “15 civarında FETÖ üniversitesi vardı, buradaki hocalar ne oldu, ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde hiç mi FETÖ’cü yok, Sakarya Üniversitesi’nde Fetullah’ı ziyarete giden akademisyenler neden hala görevde?” sorularını sordu.

OHAL kapsamında son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile toplam 18 bin kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. 8 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yayımlanan 701 no’lu KHK ile Yüksek Öğretim Kurumlarından 199'u akademik 52'si idari personel de meslekten uzaklaştırıldı. İhraç edilen akademisyenler arasında “barış bildirisi”ne imza atanlar da var.

Peki ihraçlar doğru mu, doğruysa yeterli mi?

İhraçlarla ilgili Aydınlık’a konuşan Prof. Dr. Emin Gürses, dikkat çeken bilgiler paylaştı.



‘FATİH ÜNİVERSİTESİ HOCALARI NEREDE?’

Üniversitelerde yapılan ihraçların kuşkulu olduğunun altını çizen Gürses, “Genellikle asistanlar atılmış. 15 civarında FETÖ üniversitesi vardı. Hocalarının büyük bir kısmının FETÖ ile bağı olmasa o üniversitelerde olmazlardı. Bunlar ne oldu? Devlet üniversitelerinde de birçok FETÖ’cü vardı. Onlara ne oldu?” sorularını sordu.

FETÖ’nün asıl merkezinin Fatih Üniversitesi olduğunu ve bu üniversiteden kaç kişi hakkında soruşturma açıldığını soran Gürses, şunları söyledi:



‘DERS VEREN PROFESÖR ŞU AN…’

“Fatih Üniversitesi’nden 2008 yılında mezun olmuş bir genç vardı. Sırf Fatih’ten mezun olduğu için işten çıkardılar onu. Bu çocuk, ‘Şu an Cumhurbaşkanının yanında bulunan bir profesör var, o dönemlerde bize ders verirdi. Ama şimdi televizyona çıkıp, Fatih Üniversitesi’nde hiç ders vermediğini söylüyor hocam’ diyor. Bu akademisyenlerin Fetullahçı olduğunu söylemiyoruz ama bu çocuklar, adını bile anmak istemiyor. Bu adamlar nerede?”



‘BİZE YAKIN OLSAYDIN ÇOKTAN KAYMAKAM OLMUŞTUN’

Gürses şöyle devam etti:

“Orada bir profesör var. Eskiden beri tanıyoruz onu. Adını şimdi söylemeyeyim. Çocuğa diyor ki, ‘Bize yakın olsaydın çoktan bir yerde emniyet müdürü, kaymakam olmuştun?’ Bu adam yok meydanda. Nerede şimdi? Böyle birçok akademisyen var.”



Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişileri kayıranların, bunların da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok yakınında kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Gürses, bu kişiler haklarında soruşturma yapılmadan, emniyetten serbest bırakıldığını savundu.

Atılanların FETÖ’nün temizlenmesi için yetersiz olduğunu kaydeden Emin Gürses, dikkat çeken bir başka bilgi paylaştı:



‘GÜLEN’İ ZİYARET EDEN AKADEMİSYENLER ÜNİVERSİTEDE’

“Sakarya’da bildiğim kadarıyla 3 kişi atılmış, 2’si asistan… Mesela Fetullah Gülen’in yanına giden, şu anda Sakarya Üniversitesi’nde hocalık yapan akademisyenler var. Bir başsavcısı bana ‘Sakarya Üniversitesi’ne operasyon yapmamız lazım ama okul kapanır’ dedi. ‘Çok adam almak lazım’ demişti. Operasyon yapılmadı. Sonra da bunu söyleyen başsavcıyı görevden aldılar. Sakarya Üniversitesi Yalova ve Düzce Üniversiteleri’ni kurdu. Yok mu yani bunlarda FETÖ’cü? İstanbul’da yok mu? Bugün İstanbul’da rektör olan FETÖ’cü var. Herkes söylüyor, Tayyip Bey de çok iyi tanıyor onu.”



‘ODTÜ VE BOĞAZİÇİ’YE NEDEN SESSİZLER?’

Birçok üniversitede FETÖ ve PKK gerekçesiyle atılan kişilere karşın, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’ne ses çıkarılmadığını belirten Prof. Dr. Emin Gürses, “Asıl adamların yerleri büyük üniversiteler” ifadesini kullandı. Gürses şöyle devam etti: “Birebir yaşadığım için biliyorum. Boğaziçi ve ODTÜ’ye çok yüksek puanla alıyor değil mi? Bunlar kendi adamlarını, ODTÜ ve Boğaziçi’ne sokuyorlar. Sonra burada yüksek lisans ve doktora, Amerika’ya gönderiyorlar. Bunlar bir süre yurtdışında kaldıktan sonra geliyorlar, buralarda hocalık yapıyorlar. Bunlara hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir ses yok. Buluyorlar iki asistan, ‘operasyon yaptık’ diyorlar. Asistanlar FETÖ’cü olsa ne olur?”



‘SİLAHLI KURUMLARA OPERASYON DAHA FAZLA’

Gürses KHK’daki ihraçlarla ilgili şu yorumu yaptı:

“Anladığım kadarıyla, polis, MİT, TSK silahlı birlikler oldukları için bunlara operasyon daha çok yapılıyor. Diğer kurumlara operasyon engelleniyor. Kendileri bilirler. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay… Eskiden FETÖ’nün elindeydi. Nasıl temizlendi? Hala yüksek mahkemelerde FETÖ’cü var. Alt mahkemelerde zaten var. Sivil otoriteye bakıyorsunuz, orada da kayda değer bir operasyon yok.”



‘TAYYİP BEY, KORUMALAR İLE GEZMEYE DEVAM EDER’

FETÖ’nün devletten temizlenmemesi durumunda tehlikenin devam edeceğini vurgulayan Emin Gürses şu uyarılarda bulundu:

“Bunlar temizlenmezse, Tayyip Bey, bin polisle geziyor, gezmeye devam eder. O yanındaki polislerin çoğu Fetullahçı çıktı. Tayyip Bey, bu korumalarla kendimi korurum diyor. Daha büyük sıkıntılar da olabilir. Adliyede toplumu rahatsız eden kararlar veriliyor. Bunların faturası hep Tayyip Bey’e çıkarılıyor. Herkes diyor ki, Tayyip Bey’in bundan haberi var. Ama haberi yok. Tayyip Bey’in nereden haberi olacak? Onun yanına akrabaları bile yaklaşamıyor. Öyle sarmışlar etrafını.” Erdem Atay/Aydınlık