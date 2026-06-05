Feyza Civelek'in test sonucu belli oldu! Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporlar savcılığa ulaştı. Dosya kapsamında incelenen oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat, şarkıcı ve söz yazarı Fatma Uludan Gugun ile voleybolcu Kübra İmren Siyahdemir'in kan, idrar ve kıl örneklerinde esrar maddesi bulundu. Şüpheli Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıldan alınan tüm örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Sanatçı Osman Hayran Canevi'nden alınan kan, kıl ve idrar örneklerinde de esrar maddesine rastlandı.

FEYZA CİVELEK'İN TEST SONUCU POZİTİF

Rapora göre, oyuncu Feyza Civelek ve kamuoyunda ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan'ın kan testlerinde uyuşturucu tespit edilmedi. Ancak her iki ismin de idrar örneklerinde kokain bulundu. İncelemelerin detaylarında, Civelek'in kıl örneğinde kokain, Rahşan'ın kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain maddesi belirlendi. Şüphelilerden Hakan Aydın ve Yaşar Ödaş'ın kan ile idrar örnekleri temiz çıkarken, her iki ismin de kıl örneklerinde esrar maddesi saptandı

5 ÜNLÜ İSMİN TESTİ NEGATİF GELDİ

Dosya kapsamında test veren beş ismin sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu bulgusuna rastlanmadı. Şüpheli Tuğçe Postoğlu, oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya fenomeni Cansu Tekin ile gazeteci ve sunucu Mirgün Cabbas'ın kan, kıl ve idrar örneklerinin temiz olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik soruşturma talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da önceden belirlenen 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu baskınlarda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan şüpheliler, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve kan ile saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi. Kan, saç ve idrar örneği verme işlemlerinin ardından şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜLERİN DOKTORU TUTUKLANDI, DİĞERLERİNE ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Cansu Tekin hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’ kararı uygulandı. Yaşar Özdaş ve Hakan Aydın hakkında ise ‘yurt dışı çıkış adli kontrol’ kararı verildi.

Savcılık tarafından doğrudan tutuklama talebiyle sevk edilen tek şüpheli olan Mehmet Rahşan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.