Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Hukuk mezunlarına sınav yapılacak" açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan destek geldi. Hukukçu kalitesinin artmasını isteyen Feyzioğlu objektif ve mülakatın olmadığını bir sınavın yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hukuk Fakültesi mezunlarına sınav istedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçen günlerde yaptığı açıklamada, Hukuk Fakültesi’nden mezun olanların hukuki yeterlilik sınavına gireceğini kaydetmişti.



Bakan Gül’ün yaptığı bu açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’ndan destek geldi.



Ulusal Kanal’a konuşan Metin Feyzioğlu, “Biz yıllardır sınav istiyoruz” dedi.



Hukuk Fakültesi bitirenlerin uygulamalı bir alana gireceklerse devletin yaptığı bir sınava tabii tutulmasında hiçbir rahatsızlık duymayacaklarını bildiren Feyzioğlu, sınav şartlarına ilişkin önerilerini sıraladı.



HABER: TANSEV KARA