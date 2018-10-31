banner997
Yaysat kapanıyor mu?
Yaysat kapanıyor mu?
Selçuk: Yüksek lisans yapmayan kalmayacak
Selçuk: Yüksek lisans yapmayan kalmayacak
Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı
Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden yeni açıklama

Feyzioğlu: Biz yıllardır sınav istiyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Hukuk mezunlarına sınav yapılacak" açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan destek geldi. Hukukçu kalitesinin artmasını isteyen Feyzioğlu objektif ve mülakatın olmadığını bir sınavın yapılması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu: Biz yıllardır sınav istiyoruz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hukuk Fakültesi mezunlarına sınav istedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçen günlerde yaptığı açıklamada, Hukuk Fakültesi’nden mezun olanların hukuki yeterlilik sınavına gireceğini kaydetmişti.

Bakan Gül’ün yaptığı bu açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’ndan destek geldi.

Ulusal Kanal’a konuşan Metin Feyzioğlu, “Biz yıllardır sınav istiyoruz” dedi.

Hukuk Fakültesi bitirenlerin uygulamalı bir alana gireceklerse devletin yaptığı bir sınava tabii tutulmasında hiçbir rahatsızlık duymayacaklarını bildiren Feyzioğlu, sınav şartlarına ilişkin önerilerini sıraladı.  

HABER: TANSEV KARA

Etiketler; #Metin Feyzioğlu #hukuk #sınav
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.