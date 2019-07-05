Feyzioğlu, Ergenekon davası hakkında konuştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, çöken Ergenekon davası hakkında konuştu. Feyzioğlu, gecikmeli ama doğru bir karar verildiğini söyledi.

FETÖ kumpası olduğu anlaşılan ve çöken tarihi Ergenekon davasını, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu değerlendirdi.



Feyzioğlu, "Türk milleti, yıllar önce mahkumiyet kararı vermiş olan mahkemeyi mahkum etmiştir. Yargı, verdiği bu gecikmeli ama doğru kararla, aslında sanıkları değil kendini aklamıştır. Doğru olan yapılmıştır. Milletin çoktan verdiği beraat hükmünü mahkeme çok gecikmeli olarak tekrarlamıştır." dedi.



Feyzioğlu, vatanseverlerin FETÖ kumpasında neden hedef alındığını anlattı.

Feyzioğlu, "Hayatta olanlara sağlık diliyorum. Pek çoğuyla tanışma ve hatta dost olma imkanı buldum. Çektikleri onca acıya, gördükleri muameleye rağmen hepsi Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hâlâ cansiperane çalışmaktalar. Her biri adeta vatanseverlik abidesi gibiler. Bu da zaten FETÖ’nün onları niçin hedef aldıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Barolar Birliği Başkanı, o dönem uydurma haber yapan bazı gazetecilere de tepkiliydi.

Feyzioğlu, "Bir kısmı bugün hapiste, bir kısmı kaçak durumunda. Bir diğer kısmı da yine ortalarda gezip demokrasi şampiyonluğu rolünü oynuyorlar. Milletimizin bunları unutmaması lazım. Bu kadar çekilen acıdan sonra çıkarmamız gereken ders şudur: Yargımızı bağımsız, tarafsız ve güvenilir kılmak zorundayız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız." diye konuştu.



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