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Feyzioğlu: Haklılığımızı anlatmak için reform süreci kanunlaştırılmalı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da yargı reformuyla ilgili konuştu

Feyzioğlu: Haklılığımızı anlatmak için reform süreci kanunlaştırılmalı

Feyzioğlu, Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin haksızlığını anlatabilmek için reform sürecini kanunlaştırması gerektiğini söyledi. 

"Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı"na katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, yargı reformuna değindi, gündemdeki S-400'lerle bağlantı kurdu.

Batıdan örnekler veren Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin hızla reform yapması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu'na göre, yargı pakatinin bir an önce yasallaşması gerekiyor.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Türkiye Barolar Birliği #Metin Feyzioğlu #Konya
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