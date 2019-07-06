Feyzioğlu: Haklılığımızı anlatmak için reform süreci kanunlaştırılmalı

Feyzioğlu, Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin haksızlığını anlatabilmek için reform sürecini kanunlaştırması gerektiğini söyledi.
"Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı"na katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, yargı reformuna değindi, gündemdeki S-400'lerle bağlantı kurdu.
Batıdan örnekler veren Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin hızla reform yapması gerektiğini söyledi.
Feyzioğlu'na göre, yargı pakatinin bir an önce yasallaşması gerekiyor.
ulusal.com.tr
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da yargı reformuyla ilgili konuştu
Feyzioğlu, Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin haksızlığını anlatabilmek için reform sürecini kanunlaştırması gerektiğini söyledi.