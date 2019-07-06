Feyzioğlu: Haklılığımızı anlatmak için reform süreci kanunlaştırılmalı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da yargı reformuyla ilgili konuştu

Feyzioğlu, Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin haksızlığını anlatabilmek için reform sürecini kanunlaştırması gerektiğini söyledi.



"Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı"na katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, yargı reformuna değindi, gündemdeki S-400'lerle bağlantı kurdu.



Batıdan örnekler veren Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin hızla reform yapması gerektiğini söyledi.



Feyzioğlu'na göre, yargı pakatinin bir an önce yasallaşması gerekiyor.





ulusal.com.tr



