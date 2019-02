Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Suudi Arabistan'ın zanlıları teslim etmesi halinde Türk yargısının en güvenilir şekilde yargılama yapacağını vurguladı.

Türkiye Baroloar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Barosu'nu ziyaret etti. Feyzioğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Suriye'de oluşturulan güvenli bölgede kurulan baronun üyeleriyle görüştü. Feyzioğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede kamu nizamının Türkiye'nin desteğiyle büyük ölçüde sağlandığını söyledi.



Feyzioğlu Türkiye'nin bölgede güvenliği tam anlamıyla sağlaması durumunda ülkedeki Suriyelilerin büyük bölümünün memleketlerine döneceğine inandığını kaydetti. “Bu sığınmacıların her birinin yurtlarına Türkiye elçisi olarak dönmesini arzu ederim. Böylece Kilis ve sınır bölgelerimiz ile Suriye arasında ticaretin ve dostluğun zirve yapması ve bundan Türkiye'nin yararlanmasını arzu ederim” diyen Feyzioğlu “İşin ceremesini çeken Türkiye, kaymağını yiyen Avrupa, Amerika olmamalı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve başta Kilis halkı olmak üzere vatandaşlarımızın büyük fedakarlığıyla bu iş çözülüp Suriyeliler inşallah yurtlarına dönerken, yaşadıklarımızın herhalde Türk milletine getirileri olmalıdır. Suriye yeniden imar edilirken bizlerin de yapacağı çok şey vardır” açıklamasında bulundu.



İKİ ÜLKEDE DE GÜVENLİ YARGI

Feyzioğlu, yargının güvenilir olmaması ve adalet dağıtmaması durumunda, yatırım gelmeyeceğine işaret ederek, "Hem kendi yargımızı toparlamak zorundayız hem de Suriye'nin güvenli bir yargıya sahip olması için üstümüze düşeni, bilgi birikimimizi aktarmak durumundayız. Bu konuda Kilis Barosu önemli işler yapmaktadır. Gelecekten umutluyum çünkü niyet iyiyse amel de iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Feyzioğlu, Türkiye'nin özellikle bazı Amerikan medyasında çok haksız şekilde suçlandığını dile getirdi. Feyzioğlu, şöyle devam etti: “Türkiye, Suudi Arabistan'a baskı yapmak için Kaşıkçı cinayetini kullanmakla suçlanıyor. Sen oradan adamlarını uçaklarla göndereceksin, ceset imha etmek için Adli Tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecilerini göndereceksin, her şeyini yapacaksın buraya taammüden ve vahşi bir cinayeti işlemek üzere elit bir ekip sevk edeceksin ve bunu ortaya çıkardığı için Türkiye'ye diyecekler ki birileri 'Siz Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak için siyasi anlamda kullanıyorsunuz.' Yani hırsızın suçu yok, hırsızı yakalayanın suçu var. Bu kabul edilemez bir yaklaşımdır. Türkiye burada gerçekten kendine büyük diyen devletlerin yapamadığını ve yapmadığını büyük bir kararlılıkla yapmıştır. Ben devletimizin yargı organlarına başta başsavcılığımıza, emniyetimize ve yargımıza çok teşekkür ediyorum. Doğru olanı, iyi olanı yapmıştır. Türkiye bu noktada dünyaya politik kaygı gözetmeksizin, bir politik katliamın nasıl takip edileceğini ispatlamıştır. Emsal olmasını dilerim, bu çok önemli. BM'nin bu konuyu araştırmakla görevli özel temsilcisi de geldiğinde bizden aldığı delillerle olayın vahametini anlamıştır. Suudi Arabistan'ın da katilleri etkin bir soruşturma yapmayarak koruduğuna dair bir ön açıklama yapmıştır."



ZANLILAR TESLİM EDİLSİN

BM'nin bu konuda bir araştırma sürdürdüğünü anımsatan Feyzioğlu, Suudi Arabistan'ın zanlıları teslim etmesi durumunda iç hukuka göre Türkiye'nin yargılama yetkisine sahip olduğunu ancak Suudi Arabistan'ın kendi iç hukukuna göre de vatandaşını Türkiye'ye ya da bir başka ülkeye teslim etmeme yetkisi bulunduğunu anlattı. Feyzioğlu, Suudi Arabistan'ın zanlıları teslim etmesi halinde Türk yargısının en güvenilir şekilde yargılamayı yapacağını vurguladı.



'İNŞAAT EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

Feyzioğlu, ayrıca Kilis’e idari ve sosyal tesis yapmak için Türkiye Barolar Birliği’nce alınmış arsaya en kısa sürede inşaatın başlayacağı müjdesini de verdi.



Feyzioğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Kahramanmaraş Barosu ile Arabulucular Derneğince baro binasında düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" konulu panel



MİLLİ MÜCADELE RUHU

Feyzioğlu, panelde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. Milli mücadele ruhunun kalplerde hissedilmesi gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Ben bunları söyleyince yüreği zerre kadar titremeyen, 'milli' deyince, 'Milli Mücadele' deyince, 'şehit' deyince yüreği zerre kadar titremeyen bazıları, 'Milli kelimesini kullanma, hukuki değil' diyor" ifadesini kullandı.



Feyzioğlu, milli ve milliyetçilik kelimelerinin hukuki olduğuna dikkati çekerek, milliyetçiliğin, Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımladığı şekilde anayasada bulunduğunu, her türlü etnik kökenden, mezhepten, inançtan, cinsiyetten, siyasi ayrımcılıktan uzak bir şekilde, bu vatana bağlı olan herkesi kucaklayan birleştirici bir tanım olduğunu söyledi.



"Milli davalarda birbirimizle konuşarak, birbirimizin düşmanı olmadığımızı anlayarak ortak akılla yürümemiz, bize bırakılan Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in ve Milli Mücadele'nin mirası gereğidir." diyen Feyzioğlu, son nefesine kadar "Türk milleti, millet, milliyetçilik ve milli duruş" demeye devam edeceğini taahhüt ettiğini vurguladı.



KUCAKLAYICI MİLLİYETÇİLİK

Feyzioğlu, bahsettiği milliyetçiliğin, yapıcı, kucaklayıcı milliyetçilik olduğunu ifade ederek, "Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Cezayir'in başına ne geldiyse, Türk milletinin başına o felaketlerin gelmesini önleyen işte o kucaklayıcı milliyetçiliktir, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçiliktir. Bunu birileri çarpıtacak. İçinden cümlelerimi seçip cımbızlayıp aleyhime kullanacak diye söylemekten şu anda öleceğimi bilsem vazgeçmem, vazgeçersem namerdim." diye konuştu.