Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şeker fabrikalarının özelleştirme sürecine tepki gösterdi. Fabrikaların arsa fiyatının dahi altında satıldığına dikkat çeken Feyzioğlu, AKP hükümetine “Yanlıştan dönün” çağrısı yaptı “Şekere kıymayın” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nden şeker fabrikalarının satılmasına bir tepki daha geldi.



Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu “Şeker Fabrikalarının Kapanması ile Doğacak Emek Sorunları” konulu panel düzenledi.



Panelin açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu yaptı.



Hükümete “Yanlıştan dönün” çağrısı yapan Feyzioğlu “Şekere kıymayın” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından şeker fabrikalarının kamu eliyle yönetilmesi fikrinin öne çıktığı panele geçildi.



Barolar Birliği genel merkezinde düzenlenen panele; Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Necdet Basa, İktisatçı Doktor Serar Şahinkaya, Şeker İş Sendikası Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Candoğan ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Mehmet Akkaya konuşmacı olarak katıldı.





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