‘Fidan Hoca’ olarak bilinen Fidan Atalay gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak tanınan Fidan Atalay'ın gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre şüpheli hakkında "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem yapılıyor.

SORUŞTURMA İNSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu İnstagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. Maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir İlinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Atalay'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu belirtildi. Şüphelinin bu içerikler üzerinden gelir elde etmesinin ise TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Bu tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.