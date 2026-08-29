"Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı

Sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen ve "müstehcenlik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, sevk edildiği Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
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Sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen "fidannatalay" isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da oluşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ İZMİR'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı.

SEGBİS İLE İFADESİ ALINDI, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

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