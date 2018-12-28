Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Fikret Orman'ın böyle bir düşüncesi olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün açıklaması şöyle:



Türkiye Gazetesi'nde bugün yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce de benzer haberler üzerine kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamada belirttiğimiz gibi; Başkanımızın haberde geçtiği gibi bir düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.



Kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK