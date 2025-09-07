Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye voleybolda dünya ikincisi oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya mağlup oldu. Tarihinde ilk kez çıktığı finalde ikinci sırayı alan Filenin Sultanları, Türkiye’ye gümüş madalya gururu yaşattı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihî bir başarıya daha imza attı. Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşılaştı.
Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 mağlup oldu. Türkiye, tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası finalinde kupayı kıl payı kaçırdı.
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ilk gümüş madalyasını kazanarak adını voleybol tarihine altın harflerle yazdırdı.