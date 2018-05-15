Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sorularını yanıtladı

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulundu.



Dr. Faed Mustafa'nın açıklamalarından satır başları:

"Çok teşekkür ederim değerli dostum size ve Ulusal Kanal ailesine. Acı bir gün geçirdik. Dün yapılan katliamda 60'a yakın şehidimiz ve 2800'in üzernde yaralımız var.

Dün olanlar İsrail denen ülkenin gerçek yüzünü gösteriyor. İsrail kendini hukuk üstü gösteriyor. Hukuksuzluğa devam edyor.

Dün biz ve dünya gördü. Vatandaşlarımızı sivil ve savunmasız şekilde protesto gösterileri yaptılar.

Dün olanları biz iki cinayet olarak nitelendiriyoruz. Birinci cinayet Gazze'deki halkımıza karşı öldürme olan cinayet. İkinci cinayet de ABD'nin yaptığı tören ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi.

İlk cinayet için İsrail daha önce yaptığı cinayetler gibi halkımıza yönelik saldırısıdır. İsrail bunun için hesap vermelidir. İkinci cinayet için ise ABD tarafından yapıldı. ABD de bunun için hesap vermelidir, kararı kınanmalıdır.





Sonuç olarak biz şunu görüyoruz. ABD çözümde bir parça değildir. ABD işgalin ortağıdır.

Toplamda baktığımızda ABD attığı adım ve aldığı kararlarla uluslararsı barışı tehdit eden bi ülkedir. Tek gördüğümüz uygulama ve yönelim Beyqaz Saray'dabn çıkan kararların tam olarak İsrail'in istediği yöndedir. İsrail hükümetinin istediği tüm kararlar Beyaz Saraydan çıkıyor. Bu da çok üzücüdür. ABD kendi iradesini İsrail'in iradesi içerisinde eritiyor. Aklımıza sorular getiriyor. Bölgede ve dünyada ABD'nin bu uygulamalarından sonra barış nasıl olacakstır. Bizim için bir süre önce yüzyılın anlaşması diye bir anlaşmadan bahsettileri. Fakat bu anlaşmanın içerisinde neler var bizim bilgimiz yok. Fakat şunu çok iyi biliyoruz Amerika sadece yalanlar söylüyor. Amerika bir çözüm düşünüyor bu da Filistin halkının davasını İsrail'in istediği gibi bitirerek bir çözüm düşünüyor.



Onlar Kudüs ile ilgili aldıkları kararla birlikte Kudüs konusu artık kapandı dediler. Bu önemli ve temel kıonunun rafa kaldırılması ile birlikte Filistin davasında neyi konuşacağız. Bunlar bizim için en önemli konulardır. Bu görüşleri onlar ileri sürdüler fakat dünyada kimse onlara katılmadı. Ynı şekilde İran ile nükleer anlaşmaayı bitirerek dünyada yalnız kaldılar



Biz Türkiye'nin geçmişte tarih boyunca yanımızda durşunu takdilrle karşılıyoruz. Türkiye'nin attığı adımlardan birisi de İslam İşbirliği Tekilatı'nın acil bir şekilde tolanması. İİT'nin kuruluş nedeni herkesce belli. Özellikle Mescidi Aksa'nın 1969 yılında yakılmasından sonra bu teşkilat kurulmuştur.



Uluslararası ilişkilerde ülkeler arasında ilişkiler çıkarlar üzerine kurulur. Ekonomik çıkarlar bu ilişkilerin bir parçasıdır. Biz şunu düşünüyoruz. İslam ülkeleri Batı ile çalışmalarında ekonomik konuları da gündeme getirmelidir. Bunun da amcıu ekonomik konuyu devreye sokrarak baskı yapılır bu şekilde İslam ülkelerinin yanında yer almaları sağlanır. Arap ve İslam ülkeleri olarak bir çok kartımız var. Ekonominin yanında güvenlik ve askeri kartlar bunları da devreye sokarak yanımızda yer almaları sağlanmalıdır. Fakat aldığımız kararları uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Arap Ligi 1980 yılında bir karar alarak Kudüs^ü İsrail'in başkenti sayacak bütün ülkelerle ilişkiyi kesme kararı almıştı. Bu karar uygulamaya geçmezse bir çok devlet ABD gibi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyabirilir. Bu yüzden İslam ve Arap ülkelerinden istenen şey ciddi olmaları, aldıkları kararı uygulamaları Batı ve ABD ile ilişkilerini gözden geçirmeli. Bunları yapmazsak bizi ciddiye almayacaktır.



Ne yazıkki İslam ve arap ülkeleri zayıf durumda. 2010 yılında başlayan Arap Baharı denen durumdan beri bu durumda. Ne yazıkki düşmalarımız bunu fırsat bilerek dafa fazla Arap ve İslam ülkelerini parçalıyor. Biz bir sitem kurmakta geç kaldık. Bunun karşısında başkaları bunu yapabildiler. Gördük ki AB bu konuda çok büyük başarılar elde etti. Fakat ne yazıkki ne Arap Ligi ne İslam İşbirliği Teşkilatı bunu başarabildi. Boş bir halkanın çerisinde dolaşıyorlar. Geç kalmak hiç yapmamaktan daha iyidir. Ülkeler bir arada olunca daha güçlü oluyorlar. Bu yüzden dünyada hakettiğimiz yere gelmek istiyorsak en yakın zamanda bütünleşmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor."





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