Filistin Büyükelçisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret: "Sayenizde yalnız hissetmiyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı partisinin genel merkezinde ağırladı. Mustafa, Vatan Partisi’ne Filistin davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti:

"Biliyoruz ki Filistin meselesi sizin partinizin öncelikleri arasındadır. Halkımızın ve devletimizin yaşadığı barbar saldırı ve sıkıntılarımız malumunuzdur. Türk halkı ve Vatan Partisi’nin Filistin dayanışması bizi her zaman sevindirmiştir.

Sayenizde Filistinliler olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Partinizin Filistin mücadelesinin tarihsel bir boyutu olduğunu da biliyoruz ve kendimizi o açıdan da güvende hissediyoruz. Zorluklara rağmen kazanan biz olacağız."

Perinçek, ABD-İsrail tehdidine dikkat çekti. Filistin’in bağımsızlığı için bütün emeklerini vereceklerini ifade etti:

"Filistin halkı ölümün üzerine korkmadan yürüyor. İsrail askerleri ise ölmekten korkuyor. Bütün kalbimizle Filistin’in zaferine inanıyoruz. Bağımsız, egemen, toprakları birleşik ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin’in kurulması için bütün emeğimizi veriyoruz.

Bugün de cephede savaşan Filistin’in yanında Suriye Devletinin ve halkının mücadelesini de buradan selamlıyoruz. Hepimiz aynı cephedeyiz. Hepimizi tehdit eden ABD ve İsrail. Ama zaferin bizlerin olacağından eminiz. Buraya Filistin halkının kahramanlık ruhunu getiren Sayın Büyükelçimize tekrar teşekkür ederiz."

Perinçek, görüşmenin ardından Büyükelçi Mustafa'ya son yazdığı "Filistin Cephemiz" kitabını hediye etti.