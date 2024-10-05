Filistin Gençlik Kolları'ndan Vatan Partisi'ne ziyaret

Vatan Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Jeelan Aburub, “Vatan Partisi, emperyalizme karşı olan ve kendini sömürgeciliğe karşı mücadele etmeye ve işgal altındaki ülkeleri desteklemeye adamıştır. Tarih, onların Filistinlilerin yanında duran ilk hareketlerden biri olduğunu gösteriyor” diyerek teşekkürlerini iletti. Özgür Bursalı ise “ABD-İsrail’in hedefi sadece Filistin değil. Bütün Batı Asya’yı hatta tüm insanlığı hedef alıyorlar. Bu sebeple Filistin’in verdiği savaş sadece Filistin’in değil, bütün insanlığın yararınadır. Filistin’de, Lübnan’da, İran’da, Suriye’de ya da Yemen’den verilen şehitler bütün insanlığın şehitleridir’’ dedi.

Jeelan Aburub “Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın şehit olduğu zaman da Vatan Partisi mezhepsel bölünmelere karşı birleştirici siyaset ortaya koydu. ABD-İsrail’e karşı mücadelenin zafere ulaşması, bütün milletlerin ve devletlerin etnik-mezhepsel ayrım gözetmeden birleşmesine bağlıdır. Mezhepçilik bugün bir tek ABD ve İsrail’e yarar” dedi.

Özgür Bursalı ise “ABD-İsrail’e karşı savaşta başarının anahtarı bütüncül bir strateji kurmaktan geçiyor. Emperyalist-Siyonist saldırganlık bütün milli devletleri hedef alıyor. Türkiye, Çin, Rusya, İran, Filistin, direniş ülkeleri ABD-İsrail saldırganlığının hedefindedir. Bu sebeple Çin’den Doğu Akdeniz’e, Karadeniz’den Kızıldeniz’e kadar en geniş anti-emperyalist ve anti-siyonist cephenin kurulması gerekmektedir. Burada etnik ve mezhepsel kışkırtmalar en çok ABD’nin işine yarar” dedi.

Bursalı, ABD-İsrail’in bölgemizdeki 3. İsrail Planı’ndan bahsederek bölge ülkelerinin yapması gereken stratejik adıma değindi: “Partimiz 3 İsrail Planını dünya ve Türkiye kamuoyuna 40 yıldır anlatıyor. ABD’nin, İsrail’in güvenliğini sağlamak için 3 İsrail’e daha ihtiyacı var. Birincisi Filistin topraklarında, ikincisi Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ı bölerek, üçüncüsü de Kıbrıs’taki Türk Devleti’nin varlığına son vererek. Bugün kesin zafer için acil çözüm, Türkiye Suriye’nin Rusya, İran ve Irak’la birlikte ortak askeri işbirliği yaparak PKK-PYD’yitemizlemisidir. Bu harekât ABD ve İsrail’in stratejik planı olan 2. İsrail planlarını yerle bir eder. ABD, Doğu Akdeniz’de tutunamaz. Bu harekat dünya dengeleri değiştirir. Hem Türkiye’ye yönelen tehditleri bertaraf etmiş hem de Filistin Direnişi ile en büyük dayanışmayı göstermiş oluruz. Bu onların sonu olur. İsrail’in planlarını Arz-u Mevud ile açıklamak bu sebeple doğru değildir. Arz-u Mevud dedikleri İsrail’in askeriyle her yeri işgal etmesi değil, 2. İsrail Devleti’ni kurmasıdır.’’

Jeelan Aburub, Vatan Partisi’nin rolünün farkında olduklarını, ABD-İsrail’e karşı mücadelenin birleştirilmesinin hayati bir mesele olduğunu söyledi. ‘’Filistin Gençlik Kolları'nın Türkiye’de 5 bin üyesi var. Biz bütün imkanlarımızla Türk milletine Filistin Davası’nın haklılığını anlatıyoruz. Türk milletinin büyük bir çoğunluğu bizimle birlikte. Bize destek veriyor. Önümüzdeki dönemde de Vatan Partisi'yle ve Gençlik Kolları'yla ortak işler yapmak çok faydalı olacaktır‘’ dedi.

Ziyaretin sonunda Jeelan Aburub, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’ya Vatan Partisi ile aralarındaki kardeşliği temsilen zeytin ağacı hediye etti.