Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştular

AK Parti'nin kontrolündeki yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde buluştu.

Sabah namazından sonra Ayasofya, Sultanahmet, Eminönü, Fatih ve Süleymaniye Camii'den çıkan vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne kadar yürüyüş yaptı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana gitti.

Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu etkinlikte, geniş güvenlik önemleri alındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte Galata Köprüsünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.