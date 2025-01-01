Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştular

Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bugün “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Galata Köprüsünde yapılan etkinliğe çok sayıda bakan ve AK Partili milletvekili katıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştular
Yayınlanma:

AK Parti'nin kontrolündeki yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde buluştu.

Sabah namazından sonra Ayasofya, Sultanahmet, Eminönü, Fatih ve Süleymaniye Camii'den çıkan vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne kadar yürüyüş yaptı.

Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştular - Resim : 1

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana gitti.

Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu etkinlikte, geniş güvenlik önemleri alındı.

Filistin için Galata Köprüsü'nde buluştular - Resim : 2

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte Galata Köprüsünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadıGönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadıKültür Sanat
galata köprüsü filistin
Günün Manşetleri
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinde çift maaş skandalı
Polonez'de işçi ve işveren masaya oturdu
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Meteoroloji tahminini güncelledi Meteoroloji tahminini güncelledi
Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı Elektrikte hizmet bedellerine zam! Yeni ücretler açıklandı
Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..." İslam Memiş 20 gün sonrası için uyardı: "Gram altın ve Türk lirası..."