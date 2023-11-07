Filistin İçin Sözde Tepkiler! İsrail İle Ticarete Tam Gaz Devam

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail ürünlerinin satılmayacağını açıkladı. Ancak Gazze bombalanırken kınamanın ötesine geçemeyen Ak Parti Hükümeti İsrail ile ilişkilerini ekonomik ve siyasi olarak sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamalar sert, somut bir adım ise, hala atılmadı. Hükümet kınamanın ötesine geçemedi, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler sürüyor...



İsrail'de Aksa Tufanı kopuyor. Gazze'ye ABD komutasında saldıran İsrail'e karşı Türkiye'nin adımları ise sembolik. Bunun son örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen adım.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail ürünlerinin satılmayacağını açıkladı.



İsrail'i kınamanın ötesinde açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son konuşmasında İsrail ile ilişkilerin devam edeceğini söyledi.



Temmuz ayının başından itibaren Ramazan ayında Filistin’in Gazze bölgesine yönelik saldırı başlatan İsrail’e ihracat yavaşlasa da sürdü.



Rakamlara baktığımızda ise temmuzda İsrail'e 217.6 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Haziran’da İsrail’e yapılan ihracat 265.8 milyon dolardı. Böylece yılın ilk 7 ayında İsrail’e toplamda 1.8 milyar dolar değerinde mal satıldı.



Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1.5 milyar dolar düzeyindeydi. Böylece ilk 7 ayda İsrail’e yapılan ihracat yüzde 18.6 oranında arttı. İsrail en çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında 11. sırada yer aldı.