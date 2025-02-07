Filistin için yürüdüler! ABD ve İsrail’e sert tepki

ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan platform üyeleri, Trump’ın açıklamalarının siyasi ve sosyal bir algı operasyonu olduğunu belirtti. Grup adına konuşan Platform Sözcüsü Mustafa Eminoğlu, ABD ve İsrail’in Filistin’deki planlarının başarısız olacağını vurguladı.

📌 Mustafa Eminoğlu:

"Trump’ın bu açıklamaları, müttefiki İsrail ile birlikte Gazze’de aldığı yenilgiyi unutturma çabasından başka bir şey değildir. Gazze’de yaşanan soykırımda, yüzlerce Amerikan destekli unsurun etkisiz hale getirildiği bilinen bir gerçektir. Filistin davasını bitirmeye yönelik onlarca plan yapıldı, ancak ‘Tufanlar’ engellenemedi. Bu projeler fiyaskoyla sonuçlanmaya mahkûmdur."

HÜKÜMETE ÇAĞRI: İSRAİL’İ YALNIZLAŞTIRIN

Protestoya katılanlar, Türkiye’nin İsrail ile ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerinde yaptırım uygulamasını talep etti.

"Hükümetten, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırıma ve ABD’nin açık desteğine karşı net adımlar atmasını bekliyoruz. İsrail’in ticari, askeri, diplomatik ve siyasi olarak yalnızlaştırılması için somut hamleler yapılmalı."

Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.