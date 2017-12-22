Birleşmiş Milletler Genel Kurul'undaki oylamanın ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ilk kez Ulusal Kanal'a konuştu, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. New York'taki oylamanın ardından Amerika'nın bölgede tek başına kaldığını söyleyen Mustafa, “Amerika’nın tehditleri ucuz ve zorbaydı. İlkeler satılık değildir, Dünya zafer elde etti' dedi. Filistin'e karşı oy veren İslam ülkelerinin İslam İşbirliği Teşkilatından çıkarılmasını isteyen Mustafa, bütün ülkeleri İsrail'e karşı ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamaya davet etti

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Amerika’nın izole olduğuna dikkat çekti. İsrail'e karşı 'yaptırım' çağrısı yaptı.



New York'taki tarihi oylamanın ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ilk kez Ulusal Kanal'a konuştu. Çok çarpıcı açıklamalar yapan Mustafa, Amerika'nın bölgede yalnızlaştığına dikkat çekti. “Alarm zili” vurgusu yaptı.



Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Eray Çelebi’nin sorularını yanıtlayan Mustafa, Amerika’nın tehditlerine karşı sert mesajlar verdi.



Genel Kurul’daki oylamanın ardından İslam dünyasının atması gereken adımları da sıraladı Mustafa. Önemli bir çağrı yaptı.



Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ülkeleri İsrail’e karşı ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamaya da davet etti.



Mustafa Ulusal Kanal aracılığıyla da Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.



HABER: ERAY ÇELEBİ

KAMERA: BARIŞ YURTERİ - HALİT YAĞCI



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