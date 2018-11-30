Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin halkının ABD’nin hiçbir planına güvenmediğini söyledi. Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Gününde Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Mustafa, ABD’nin işgali savunduğunu ve çözümün bir parçası olamayacağını belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Türkiye’nin her zaman Filistin halkıyla birlikte olduğunu vurguladı.

Filistin Dayanışma Gecesi, emperyalizme karşı gövde gösterisine dönüştü.



Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü sebebiyle Ankara’da bir etkinlik düzenlendi.



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı, Arap Devletleri Ligi Türkiye Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu.



Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Büyükelçi Mustafa, ABD’nin mevcut yönetimini sert sözlerle eleştirdi.



Faed Mustafa ayrıca, Türkiye’de bir Filistin gecesinin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da geceye katılan isimler arasındaydı



Filistin Dayanışma Gecesi’ne; Ankara’da görev yapan çok sayıda Arap ülkesinin büyükelçisinin yanı sıra, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.



Birleşmiş Milletler'in Türkiye temsilcilerinden Carl Kulessa da gecede bir konuşma yaptı. Filistin halkının kendi vatanlarında özgürce yaşamalarını desteklediklerini söyleyen Kulessa, iki devletli çözümü savunduklarını vurguladı.





HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: TANSEV KARA

ulusal.com.tr