banner999
Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi
Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi
 Kırklareli'nde okullar tatil edildi
 Kırklareli'nde okullar tatil edildi
Ali Tatar kabri başında anıldı
Ali Tatar kabri başında anıldı
Yıldırım ve Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu
Yıldırım ve Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu

Filistin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Bir yıldır İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Al-khatib, bu akşam saatlerinde vefat etti.

Al-khatib, 1958 yılında Ramallah'ta dünyaya geldi. 1979-1994 yılları arasında Ankara'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi olarak görev yaptı. 1994-200 yılları arasında Filistin'e döndü ve 2000 yılının başına kadar Filistin'de çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Türkiye'ye 2000 yılında dönen Al-khatib, Filistin Büyükelçiliği Daire Başkanı rütbesi ile İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra 2. müsteşar derecesi ile görevine devam etti ve 2008 yılında 1. müsteşar olarak terfi aldı.

Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu.

Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.