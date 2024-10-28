Filistinli mültecilere yardım yapan UNRWA, İsrail’de yasaklandı

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin İsrail'de sona erdirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Yapılan oylamada, 120 sandalyeli meclisteki 92 milletvekili tasarı lehine oy kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Filistinli mültecilere yardım yapan UNRWA, İsrail’de yasaklandı
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 231 UNRWA çalışanı hayatını kaybetmişti. İsrail, UNRWA'yı hedef alarak ajansın Gazze'deki 12 bin çalışanından 14'ünün "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasını öne sürmüş ve ajansın kapatılmasını talep etmişti.

Milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunan UNRWA, İsrail'in karalama kampanyasıyla karşı karşıya. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de mültecilere destek veren UNRWA’nın faaliyetlerine son vermek için diplomatik baskılarını artırıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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