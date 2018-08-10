Washington’ın Ankara’ya, İzmir’de ev hapsinde bulunan papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için çarşambaya kadar süre verdiği öne sürüldü.

ABD ile Türkiye arasında papaz Andrew Brunson ve iki bakana yaptırım uygulanması nedeniyle tırmanan krizde yeni bir iddia ileri sürüldü. Söz konusu iddiaya göre ABD tarafı, Washington'da dün yapılan görüşmelerde Türkiye'ye Brunson'ı serbest bırakması için önümüzdeki çarşambaya kadar süre verdi.

İngiliz finans gazetesi Financial Times iddiayı, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay'a dayandırdı. Çağaptay gazetenin TL'deki değer kaybına ilişkin haberi için verdiği demeçte, ‘ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın Türk yetkililere, Ankara'nın Brunson'ı bırakmak için önümüzdeki hafta çarşambaya kadar süresi olduğunu söylediğini‘ öne sürdü.

Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşundan Türkiye uzmanı Aaron Stein de, ‘ABD Dışişleri'nde yapılan görüşmelerde Türk heyetine Brunson'ın bırakılması için bir ültimatom verildiğini‘ iddia etti. Stein, "ABD'nin pozisyonu net artık anlaşma pazarlığı yok" dedi.