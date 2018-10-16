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Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, "Finans Ofisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Göksel AŞAN atanmıştır." denildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete
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