Fındık alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, fiyatlar yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Buna göre:

Giresun kalite fındık için kilogram başına 200 lira,

Levant kalite fındık için kilogram başına 195 lira ödeme yapılacak.

Alım fiyatları yalnızca baz seviyeyi kapsıyor. Yüzde 50 randıman üzerindeki her 1 puanlık artış için ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda:

Giresun kalite fındıkta her 1 randıman fazlası için kilogram başına 4 lira,

Levant kalite fındıkta ise kilogram başına 3,90 lira ilave ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, bu fiyat politikasının temel amacının, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı olası sıkıntıların önlenmesi olduğu belirtildi.

RANDEVULAR 18 AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

TMO, fındık alımları için tüm hazırlıkları tamamladı. Teknik altyapı, personel, depolama alanı ve finansman kaynakları hazır durumda. Alım süreci ise randevulu sistemle işleyecek.

Üreticiler 18 Ağustos’tan itibaren randevu alabilecek.

Randevular, TMO iş yerlerinden, https://randevu.tmo.gov.tr internet adresinden ya da e-Devlet üzerinden oluşturulabilecek.

TMO, 25 Ağustos itibarıyla kabuklu fındık alımlarına başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da alımlar sadece randevulu şekilde gerçekleştirilecek.

Bakanlık, üreticilere ürünlerini TMO’ya teslim etmeden önce mutlaka iyi şekilde kurutmalarını tavsiye etti. Rutubetli fındıkların teslim sırasında sıkıntı yaratabileceği uyarısında bulundu.