Anavatanı Uzakdoğu olan bu zararlı böcek, kereste ve süs bitkisi ticaretiyle İtalya’ya, 2014 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ithal ettiği süs bitkileri ile Türkiye’ye girmişti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’dan getirerek, Maçka’nın Esiroğlu Mevkii’ndeki fidanlığa konulan fidanlar, bölgenin kabusu oldu

Anavatanı Uzakdoğu olan bu zararlı böcek, kereste ve süs bitkisi ticaretiyle İtalya’ya, 2014 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ithal ettiği süs bitkileri ile Türkiye’ye girmişti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’dan getirerek, Maçka’nın Esiroğlu Mevkii’ndeki fidanlığa konulan fidanlar, bölgenin kabusu oldu. Hızla etrafa yayılan böcek, özellikle fındık ağaçlarını kök kısmına yakın yerlerden delerek larvalarını bırakıyor ve kısa sürede fındık dalkarının ölmesine neden oluyor.Uzakdoğu kökenli böcek, 2014 yılında Türkiye’ye girdi. Trabzon Belediyesi tarafından İstanbul’dan getirilerek dikilen süs bitkileriyle Maçka’da görülmeye başlanan Drakula böceği, buradan hızla bölgedeki fındık ağaçlarına musallat oldu.Üreticinin şikayetini yerinde inceleyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, olayın ciddiyetine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı. Bu böceğin fındık bahçelerinde hızla yayılarak çoğaldığına vurgu yapan Kaya, “Önlem alınmazsa, fındıkta zarar milyonları bulacak. Acilen müdahale edilerek Trabzon’un ve Türkiye’nin önemli gelir kaynağı olan fındık bahçelerinin bu böcekten kurtarılması gerekiyor” dedi.Maçka’da üreticinin dertlerini dinleyen Kaya, “Bu böcek 80-85 yaşındaki yetiştiriciler tarafından bile bilinmiyor. Bölgedeki vatandaşın tek gelir kaynağı olan ve ülkemizin önemli üretim değeri olan fındık bahçeleri bu böceğin tehditi altında. Gıda Kontrol Müdürlüğü’nün bu konuya ilişkin broşürü var. Ben temin edip baktım. Bu böcekle bizim çiftçimizin üreticimizin mücadele etme şansı ve imkanı yok. Bu tamamen devlet eliyle yapılması gereken bir mücadele. Üreticimiz bu böceği tanımıyor ve neyle müdahale edeceğini bilemiyor. “ dedi.Kaya şöyle devam etti:“Kaymakamlık tebligat yapmış üreticiye, ‘Tarım yasası gereğince fındıklarınızı kesin’ demiş. Böyle bir çözüm olur mu? Fındıkla geçinen vatandaş, ağaçlarını keserse neyle geçinecek, nasıl yaşayacak.Bu bahçelere ithal böcek getirenlerin, vatandaşın zararlarını karşılaması gerekiyor. Aynı zamanda acilen müdahale ederek böceğin yayılmasına son verilmelidir. Bu böcek bu hızla yayılırsa yakın bir gelecekte sağlıklı fındık dalı kalmayacak diye kaygı duyuyoruz.Yetkililer bu işi ciddiye almalı, işin önüne geçmeli, Böcekle ilgili acil eylem planı derhal uygulanmalı ve üreticinin zararı karşılanmalıdır.Burada Trabzon Büyükşehir belediyesinin büyük ihmali vardır. 2017 yılında Belediye fidanlığına yurt dışından gelen fidanlarla bu böceğin geldiği tespit edilmiş, fakat tespitin gereği yapılmamıştır. Zararlı kaynağında yok edilmemiştir. O ihmal nedeniyle böcek hızla fındık bahçelerimize yayılmaya ve fındık dallarını öldürmeye başlamıştır."Maçka İlçe Kaymakamlığı’nca vatandaşlara gönderilen yazıları da hatırlatan CHP’li Kaya, “Vatandaştan bu böcek ile mücadele etmesini istiyorlar. Etmezlerse, yapılacak işlemlerin 2 katı ceza ödeyeceklerini tebliğ ediyorlar. Çiftçi bu böceği tanımıyor, bilmiyor. Mücadele konusunda ne yapacağını da bilmiyor. Tanımadığı, bilmediği bir zararlıyla Nasıl müdahale edecek?Ayrıca vatandaştan Böceğin bulunduğu, bulaştığı ağaçların kesilmesi de isteniyor. Vatandaş fındık dallarını kesti, nasıl geçinecek, kaybı ne olacak?Bu sorunu Trabzon’a kim getirdiyse çaresini de onlar bulsun, Gariban üretici değil. Kanun gereği Bakanlığın acilen olaya müdahale etmesi ve bölgeyi karantina altına alıp, bu böceğin kökünü kurutması gerekiyor. Tabi burada vatandaşın uğrayacağı zararın karşılanması en önemli konu” dedi.Çınar, Kavak, Huş, Söğüt, At kestanesi, Akçaağaç, Kızılağaç, Gürgen, Kayın, Karaağaç türleri, Fındık, Elma, Dağ Muşmulası, Kiraz, Armut ve Turunçgillere yerleşerek larvalarını bırakır. Larvalar ağaçların içinde galeriler açar. Fidanları kısa sürede, yetişkin ağaçları ise zaman içinde öldürür. Erginler yaprak damarları, genç dal ve sürgünlerin kabukları ile beslenir. Bu dallarda kuruma gözlenir. Anavatanı Uzakdoğu olan böcek fındık ağaçlarında yapılan survey çalışmalarında fındıkların kök kısımlarında ergin çıkış deliklerinin meydana geldiği, yoğun otların içerisine sesten etkilenerek gizlenen ‘Drakula’ lakaplı böcek, biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamlıyor. Hayat döngüsü 2 yıl sürebilen zararlıların bir dişisi 70 adet yumurta bırakabiliyor-Trabzon’da özellikle Maçka’daki fındık bahçelerinde hızla yayılan böcek türü, fındık üreticisinin kabusu haline geldi. Bölgede bir kaç yıldır görülmeye başlayan ve Halk arasında Drakula olarak bilinen “Turunçgil Uzun Antenli Böceği” fındık ağaçlarının adeta kanını emiyor.-Uzakdoğu kökenli bu böcek, Trabzon Belediyesi tarafından getirilerek Esiroğlu'ndaki belediye fidanlığına getirilen süs bitkileriyle bölgeye geldi. Buradan hızla bölgedeki fındık bahçelerine yayılan böcek, hızla ağaçların ölümüne neden oluyor.-Üreticinin şikayetini yerinde inceleyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, olayın ciddiyetine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı. Bu böceğin fındık bahçelerinde hızla yayılarak çoğaldığına vurgu yapan Kaya, “Önlem alınmazsa, fındıkta zarar milyonları bulacak. Acilen müdahale edilerek Trabzon’un ve Türkiye’nin önemli gelir kaynağı olan fındık bahçelerinin bu böcekten kurtarılması gerekiyor” dedi.--Trabzon’da özellikle Maçka’daki fındık bahçelerinde hızla yayılan böcek türü, üreticinin kabusu haline geldi. Halk arasında Drakula Böceği olarak bilinen “Turunçgil Uzun Antenli Böceği” fındık ağaçlarının adeta kanını emiyor.