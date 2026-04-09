Firari Fedlan Kılıçaslan için yolun sonu! İspanya'da yakalandı: İade süreci başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ile Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma büroları tarafından yürütülen dosya kapsamında, Interpol üzerinden çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüphelinin yakalandığı bilgisi teyit edildi. Başsavcılık, iade talepnamesinin düzenlendiğini ve sürecin takibinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

SUÇLAMALAR VE DETAYLAR

Soruşturma dosyasında Fedlan Kılıçaslan'a yönelik isnat edilen temel suçlar ve tespit edilen faaliyetler şunlar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.

İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak.

Bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik edici reklam faaliyetleri yürütmek.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak (7258 Sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca).

VARLIKLARINA EL KONULDU

Adli süreç kapsamında şüphelinin mali yapısına yönelik kapsamlı tedbirler uygulandı. Kılıçaslan'ın kontrolündeki aşağıdaki varlıklar dondurularak el konuldu:

Taşınır ve taşınmaz mülkler.

Şirket ve ortaklık payları.

Banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları.

Kripto para piyasası ve borsalarındaki tüm varlıklar.

İade sürecinin tamamlanmasının ardından şüphelinin İstanbul’da yargı makamlarının karşısına çıkarılması bekleniyor.