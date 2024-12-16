Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik, Adana'da yakalandı. Yusuf Lerik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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Yurt genelinde FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmala sürüyor. Son olarak Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri önemli bir operasyona imza attı.

FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'in merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Yusuf Lerik'in yerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenlendi. Ekipler, Lerik'i yolda yürüdüğü sırada yakaladı.

Yusuf Lerik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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