Firari FETÖ yöneticisi Hamdullah Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u hedef aldı: “FETÖ ile uğraşma” mesajı verdi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kritik isimlerinden Hamdullah Öztürk, sosyal medyada yayınladığı videoda, Mehmet Görmez ve Ali Erbaş dönemlerinde FETÖ’ye yönelik hazırlanan raporları hatırlattı. Arpaguş’a gözdağı verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Firari FETÖ yöneticisi Hamdullah Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u hedef aldı: “FETÖ ile uğraşma” mesajı verdi
Yayınlanma:

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari yöneticilerinden Hamdullah Öztürk, sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a yönelik uyarılarda bulundu.

Öztürk, videoda başlayan bölümde “Arpaguş’un kader çizgisinden bahsedeceğimiz size, önüne konulan sırat köprüsünden bahsedeceğim..” ifadelerini kullandı.

Videonun devamında Öztürk, Arpaguş’a yönelik şu sözleri sarf etti: “Bir takım taleplerle karşı karşıya geleceksin. Allah'a sığınıp öyle mi hareket edeceksin? Yoksa görmez gibi koskoca bir grubu irtidatla itham eden raporu bizzat sunmak isterdim mi diyeceksin? İşte bunu zaman gösterecek.”

Öztürk, “Diyanet Reisi Arpaguş’un Kader Çizgisi” başlıklı videosunda, FETÖ ile mücadelenin din dışı olduğunu ileri sürerek Diyanet İşleri Başkanı’na “FETÖ ile uğraşma” mesajı verdi. Videonun başka bir bölümünde ise, “Diyanet İşleri Başkanı bir taraftan devlet memuru olsa da asıl taraftan Allah'ın kuludur… Size verilen emir, Rabbiniz'in hiç razı olmayacağı, peygamberinizin asla kabul etmeyeceği bir emir olabilir. Mesela böyle bir grubu toptan irtidatla itham etmek gibi” ifadelerine yer verdi.

Hamdullah Öztürk’ün YouTube üzerinden düzenli yayın yaptığı, bu içeriklere Türkiye’den de erişilebildiği belirtiliyor. Firari bir üst düzey terör örgütü yöneticisinin bu yayınları rahatça nasıl sürdürebildiği ise sorgulanıyor.

Ayrıntılar ve ilgili video kayıtları inceleniyor.

10 araç birbirine girmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti: İETT şoförü için istenen ceza belli oldu10 araç birbirine girmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti: İETT şoförü için istenen ceza belli olduGündem
Muğla’da şiddetli yağış: Fethiye ve Seydikemer’e rekor yağış düştüMuğla’da şiddetli yağış: Fethiye ve Seydikemer’e rekor yağış düştüYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Firari FETÖ yöneticisi Safi Arpaguş’u hedef aldı
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
ABD'den sürpriz talep! İşte öne çıkan başlıklar
Trump tarih verdi, aksi halde sert önlemler geliyor
Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
Çok Okunanlar
Güllü’nün çocukları ifade verdi: “Bize acımızı yaşatmadınız” Güllü’nün çocukları ifade verdi: “Bize acımızı yaşatmadınız”
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı 2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı