Firari FETÖ yöneticisi Hamdullah Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u hedef aldı: “FETÖ ile uğraşma” mesajı verdi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari yöneticilerinden Hamdullah Öztürk, sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a yönelik uyarılarda bulundu.

Öztürk, videoda başlayan bölümde “Arpaguş’un kader çizgisinden bahsedeceğimiz size, önüne konulan sırat köprüsünden bahsedeceğim..” ifadelerini kullandı.

Videonun devamında Öztürk, Arpaguş’a yönelik şu sözleri sarf etti: “Bir takım taleplerle karşı karşıya geleceksin. Allah'a sığınıp öyle mi hareket edeceksin? Yoksa görmez gibi koskoca bir grubu irtidatla itham eden raporu bizzat sunmak isterdim mi diyeceksin? İşte bunu zaman gösterecek.”

Öztürk, “Diyanet Reisi Arpaguş’un Kader Çizgisi” başlıklı videosunda, FETÖ ile mücadelenin din dışı olduğunu ileri sürerek Diyanet İşleri Başkanı’na “FETÖ ile uğraşma” mesajı verdi. Videonun başka bir bölümünde ise, “Diyanet İşleri Başkanı bir taraftan devlet memuru olsa da asıl taraftan Allah'ın kuludur… Size verilen emir, Rabbiniz'in hiç razı olmayacağı, peygamberinizin asla kabul etmeyeceği bir emir olabilir. Mesela böyle bir grubu toptan irtidatla itham etmek gibi” ifadelerine yer verdi.

Hamdullah Öztürk’ün YouTube üzerinden düzenli yayın yaptığı, bu içeriklere Türkiye’den de erişilebildiği belirtiliyor. Firari bir üst düzey terör örgütü yöneticisinin bu yayınları rahatça nasıl sürdürebildiği ise sorgulanıyor.

Ayrıntılar ve ilgili video kayıtları inceleniyor.