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Firari sanık Almanya'da yakalandı

Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit olduğu PKK saldırısıyla ilgili dava görüldü. Saldırının faillerinden Sait K. Almanya'da yakalandı. Ertelenen davada şehit yakınları adaletin tecelli etmesini istedi.

Firari sanık Almanya'da yakalandı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen terör saldırıyla iligli dava görüldü. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yoğun katılım nedeniyle adliyenin konferans salonuna alındı.

21 sanık, devletin bütünlüğünü bozmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından yargılanıyor. 

Mahkeme heyeti, sanıklar Kenan Ç., Ekrem U. ve Mehmet O'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 21 Mart'a erteledi.

Firari sanıklardan Sait K. sığınma talebi bulunmak için gittiği Almanya’da yakayı ele verdi. Mahkeme heyeti Sait K.’nın Almanya’dan iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasına ve firari sanıklar İshak Ö. ve Ferhat T.’nin yakalama emrinin devamına karar verdi.

ulusal.com.tr





 

Etiketler; #almanya #sanık #15 şehit
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