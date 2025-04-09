Fırat Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: 20 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklanan avukat Fırat Epözdemir hakkında 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen bir iddianame hazırladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddianamede, Epözdemir’in, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatları doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurma yönündeki açıklamaları sonrasında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Bağcılar Başkanı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Epözdemir'in PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kurulan HDK içinde aktif olarak görev aldığı, bu yapının görüşlerini benimsediği vurgulandı. İddianamede, 2015 yılında kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna katıldığı ve gruptaki diğer üyelerle birlikte Cizre’deki olaylara destek vermek amacıyla bölgeye gittiği ifade edildi. Ayrıca, aynı dönemde terör örgütüne ait bir internet sitesinde yayımlanan Cizre halkına destek verme çağrısına da katkı sağladığı belirtildi.

İddianamede, Fırat Epözdemir’in bir etkinlikte boynunda sarı-kırmızı-yeşil renklerde, ortasında yıldız bulunan PKK’nın sözde bayrağını taşıdığı görüntülere de yer verildi. Bu görseller, Epözdemir'in terör örgütü PKK ile bağını gösteren kanıtlar olarak değerlendirildi.

Örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüten akrabası veya yakını olmadığını söyleyen Epözdemir, "Herhangi bir şekilde PKK/KCK terör örgütü KCK-TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünü silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bağımın olması yaşam şeklime aykırıdır." dedi.

İddianamede, Fırat Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.