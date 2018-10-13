Fırat'ın doğusunda gündemdeki yerini koruyor. Rusya, İran, Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Amerika ise Fırat'ın doğusunda 2'nci İsrail planı ile ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan sert tepki geldi. ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmaya çalıştığını belirten Lavrov, bu girişimin "Tehlikeli bir oyun olduğunu" söyledi.

Fırat'ın doğusu giderek ısınıyor... Büyük su kaynakları ve barajlara sahip olan bölge her açıdan kritik... Petrol ve doğalgaz kaynakları, zengin tarım alanları ile bölge ekonomisinin adeta kalbi.Amerika, Fırat'ın doğusuna bölgedeki PKK varlığını kullanarak yerleşik bir düzen kurmak istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un "İkinci İsrail" önerisi de bu durumu kanıtlar nitelikte. Amerika'nın karşısında ise bölgenin ana bileşenleri Türkiye, Rusya, İran ve Suriye var.Türkiye ve Rusya'dan birbirine yakın peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin 2. İsrail planı için yaptığı açıklamara tepki gösterdi.Lavrov, ABD'nin yasal olmayan yollardan Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmaya ve kendi himayesindekiler için normal yaşam şartları oluşturmaya çalıştığını söyledi.Lavrov, ABD'nin korsan devlet girişimini "Tehlikeli bir oyun" olarak değerlendirdi.Gözlerin çevrildiği bölge için ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem'den de uyarı geldi. Öktem komşu ülkelerin vakit kaybetmeden işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.