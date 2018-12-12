Türkiye'nin operasyon başlatacağı Fırat'ın doğusu, başta Suriye'nin toprak bütünlüğü olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliği için stratejik önemde. Amerika ise zengin petrol ve su yatağı olan bu bölgede terör örgütü PYD aracılığıyla 2'inci İsrail devletini kurmayı hedefliyor. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarıyla Amerika'nın terör koridorunu kesen Türkiye, yeni operasyonla PYD'yi bölgeden tamamen söküp atmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Fırat'ın doğusu birçok açıdan stratejik öneme sahip.2011 yılında krizin başladığı Suriye'de IŞİD terör örgütü türetildi. PKK'nın Suriye kolu PYD de Amerika desteğiyle birlikte adım adım Suriye'nin kuzeyindeki kentleri IŞİD bahanesiyle işgal etmeye başladı.IŞİD'in boşalttığı kentlere PYD'li teröristler yerleşti. Zira hedef belliydi. Amerika, Irak'ın kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla PKK/PYD'nin hareket alanını daraltarak ABD'nin koridor hedefinin önünü kesti.Amerika'nın 20 bine yakın tır silah ve mühimmatla desteklediği PYD'nin işgal ettiği alan, Fırat Kalkanı bölgesinden Irak sınırına kadar uzanan bölgeyi kapsıyor. Bu hatta Türkiye'nin yaklaşık 500 kilometrelik bir sınırı var. PYD buradan yetiştirdiği militanlarını çeşitli eylemlerle Türkiye'ye karşı da kullanıyor.PYD'nin işgal ettiği alanda büyük su yatakları, barajlar, petrol ve doğalgaz kaynakları var. Suriye'nin enerji kaynaklarının yüzde 70'i bu bölgede bulunuyor. Rakka, Deyri-Zor, Mayadin, Şeddadi gibi kentler adeta bölgenin ekonomi kalbi konumunda.Koridor hedefinin önü büyük oranda kesilen Amerika, doğalgaz zenginliği olan bu bölgede PKK/PYD eliyle ikinci İsrail devleti kurma girişimlerine hız verdi. Amerika'nın bu hedefi ise başta Suriye ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.Burada yerleşik düzene geçmek isteyen Amerika'nın 20'yi aşkın üssü var. Bu üslerden ikisi Menbiç'te bulunuyor. Fırat'ın doğusunun yanı sıra Menbiç'te de Ankara-Washington hattında gerginlik var.Mutabakata göre PYD'liler Menbiç'ten çıkartılacaktı. Bu formülün Menbiç'te hayata geçmesi durumunda da benzeri Fırat'ın doğusuna uygulanacaktı. Ancak Amerika PKK/PYD'yi bölgede çıkartmaktan ziyade desteğini artırarak sürdürdü ve her fırsatta PYD'yi desteklemeye devam edeceklerini ilan etti. Türkiye ise ulusal güvenliğini sağlamak için daha fazla beklememe kararı aldı.